Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса
Минтруд России рекомендовал региональным властям временно закрыть стационарные учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые граждане.
Соответствующее заявление в четверг, 23 апреля, сделала замглавы ведомства Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС.
Ранее коронавирусная инфекция была найдена у 457 человек в интернатах семи российских регионов. На данный момент стационарные учреждения для пожилых россиян полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46. В еще 23 регионах учреждения готовятся к закрытию.
По состоянию на 23 апреля в Росси выявлено 62 773 заболевших коронавирусом. Жертвами болезни стали 555 человек, передает Утро.ру
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Роспотребнадзор объяснил, как будут открываться кафе и рестораны
- Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве
- Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса
- ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
- Человек заразил тигров и львов коронавирусом и вынудил их кашлять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru