Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса

Соответствующее заявление в четверг, 23 апреля, сделала замглавы ведомства Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС.



Ранее коронавирусная инфекция была найдена у 457 человек в интернатах семи российских регионов. На данный момент стационарные учреждения для пожилых россиян полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46. В еще 23 регионах учреждения готовятся к закрытию.



По состоянию на 23 апреля в Росси выявлено 62 773 заболевших коронавирусом. Жертвами болезни стали 555 человек, передает Утро.ру

