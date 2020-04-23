Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса

Минтруд России рекомендовал региональным властям временно закрыть стационарные учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые граждане.

Минтруд напомнил работодателям о невозможности отправить работника в отпуск без денег

Соответствующее заявление в четверг, 23 апреля, сделала замглавы ведомства Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС.

Ранее коронавирусная инфекция была найдена у 457 человек в интернатах семи российских регионов. На данный момент стационарные учреждения для пожилых россиян полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46. В еще 23 регионах учреждения готовятся к закрытию.

По состоянию на 23 апреля в Росси выявлено 62 773 заболевших коронавирусом. Жертвами болезни стали 555 человек, передает Утро.ру

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ФОТО: pixabay.com
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