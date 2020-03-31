Минтруд напомнил работодателям о невозможности отправить работника в отпуск без денег

В министерстве труда России напомнили работодателям, что у них нет права отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы.

В ведомстве отметили, что отправлять в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно, передает РБК. Вместе с тем если работник захочет, то может пойти в отпуск за свой счет. Это должно произойти только по его желанию.