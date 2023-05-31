Минтруд предложил принять закон о «частичной занятости»

Министерство труда и социальной защиты России предлагает закрепить федеральным законом понятие «частичная занятость». Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, это даст возможность гражданам совмещать работу в удалённом формате или подработку с получением пособия.

Эту инициативу глава Минтруда озвучил для представителей СМИ после встречи с членами профильного комитета Госдумы. По словам Котякова, такая норма, например, позволит совмещать матери уход за ребёнком-инвалидом с дистанционной работой.

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Закрепление понятия «частичная занятость» на законодательном уровне устранит правовой вакуум, учитывая современные реалии рынка труда, заметил министр. Как передает RT, в связи с этим он отметил, что сейчас судебные разбирательства решаются в пользу матерей в этом плане.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России с минувшей осени уменьшилось число вакансий на «удалёнке». При этом число предложений с «гибридным» режимом работы выросло в 1,3 раза.

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ФОТО: РИА Новости
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