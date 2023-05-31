Минтруд предложил принять закон о «частичной занятости»

Министерство труда и социальной защиты России предлагает закрепить федеральным законом понятие «частичная занятость». Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, это даст возможность гражданам совмещать работу в удалённом формате или подработку с получением пособия.

Эту инициативу глава Минтруда озвучил для представителей СМИ после встречи с членами профильного комитета Госдумы. По словам Котякова, такая норма, например, позволит совмещать матери уход за ребёнком-инвалидом с дистанционной работой.