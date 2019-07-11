Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума. Речь идет о повышении в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов федеральных актов.
В ведомстве повышение прожиточного минимума обосновали ростом цен на продукты, отмечает Газета.ру.
Величину прожиточного минимума в целом по стране предлагается установить на уровне 11 185 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей, а для детей — 11004 рублей, передает RT.
Как сообщает Ura.ru, таким образом для пенсионеров во втором квартале 2019 года предлагается прожиточный минимум на 3,8 процента выше нынешнего уровня, для трудоспособного населения – на 4,1 процента, а для детей прожиточный минимум в Минтруде предложили повысить на 4 процента.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Премьер напомнил, что в 2018 году минимальный размер оплаты труда повышали дважды, также были проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Это привело к тому, что число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек.
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