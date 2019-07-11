Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума. Речь идет о повышении в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов федеральных актов.

В ведомстве повышение прожиточного минимума обосновали ростом цен на продукты, отмечает Газета.ру.

Величину прожиточного минимума в целом по стране предлагается установить на уровне 11 185 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей, а для детей — 11004 рублей, передает RT.