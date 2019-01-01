Экс-министр экономики назвал «жестоким» предложение лишать пособий «мнимых» бедных
Андрей Нечаев в эфире НСН раскритиковал инициативу региональных властей.
Власти некоторых регионов, например, Ивановской области, предложили лишить государственных пособий «мнимых бедных» - людей, имеющих огород или свободную жилплощадь. Освободившиеся деньги чиновники предлагают направить действительно нуждающимся людям.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН раскритиковал это предложение.
«Росстат такую статистику не ведет. Поэтому говорить, насколько это явление массовое, трудно. И это всегда индивидуально. Например, у человека есть шесть соток, но это пожилой человек, который не может их обрабатывать и с них кормиться. Могут быть какие-то ностальгические воспоминания, связанные с ушедшими родственниками. Могут использовать для отдыха, компенсируя невозможность поехать на курорт. Та же история с квартирами. Фактически, этим предложением те, кто его выдвинул, склоняют людей к продаже. Для пожилого человека это может быть сложно, тем более что рынок жилья сейчас находится в стагнации. Это предложение гиперрыночное и слишком жестокое», - сказал он.
Ранее зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности.
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