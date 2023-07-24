Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Мера распространяется на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также прилегающих к зоне СВО регионов. Выплаты предусмотрены на детей до 18 лет, получивших ранение или травму с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор ранее заявила об опасности кассетных боеприпасов для детей, сообщает «Радиоточка НСН».

