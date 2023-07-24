Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции, пишет ТАСС.
Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей на каждого ребенка.
Мера распространяется на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также прилегающих к зоне СВО регионов. Выплаты предусмотрены на детей до 18 лет, получивших ранение или травму с 24 февраля 2022 года.
Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор ранее заявила об опасности кассетных боеприпасов для детей, сообщает «Радиоточка НСН».
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