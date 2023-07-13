В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми
Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложили признать семьи с двумя детьми многодетными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего обращения Госдумы.
В нижней палате парламента указали на низкий суммарный коэффициент рождаемости и низкое количество семей с тремя и более детьми.
«Представляется целесообразным и справедливым закрепить в федеральном законодательстве, что многодетная семья - это семья с двумя и более несовершеннолетними детьми», — говорится в документе.
Предполагается, что изменения позволят расширить меры поддержки многодетных семей в РФ и поспособствуют популяризации идеи многодетности среди россиян.
Ранее Минтруд РФ подготовил проект указа, согласно которому многодетными могут признать все российские семьи, воспитывающие трех и более детей до 18 лет (либо в возрасте до 23 лет, если ребенок проходит очное обучение), напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru