Минтруд планирует расширить списки работ, дающие право на досрочную пенсию

В эти периоды за сотрудниками сохраняются зарплата и рабочее место, а за обучение работодатель отчисляет пенсионные взносы на пенсию.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что пенсия в России должна быть не менее 30 тысяч рублей.

По мнению политика, «стипендия должна быть не меньше 15 тысяч рублей, зарплата - 50-55 тысяч рублей, а пенсия - 30-35 тысяч рублей».

