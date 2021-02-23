Минтруд планирует расширить списки работ, дающие право на досрочную пенсию
Министерство труда России задумало расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект документа.
Речь идет о работах, производствах, профессиях, должностях, специальностях и организациях, с учетом которых страховая пенсия по старости назначается досрочно. Министерство предлагает учитывать периоды профессионального обучения работников и их дополнительного профессионального образования, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности.
В эти периоды за сотрудниками сохраняются зарплата и рабочее место, а за обучение работодатель отчисляет пенсионные взносы на пенсию.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что пенсия в России должна быть не менее 30 тысяч рублей.
По мнению политика, «стипендия должна быть не меньше 15 тысяч рублей, зарплата - 50-55 тысяч рублей, а пенсия - 30-35 тысяч рублей».
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