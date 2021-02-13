Назван способ повысить россиянам пенсии без увеличения налогов
Способ увеличить пенсии без роста налогов на бизнес назвала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец в беседе с РИА Новости.
«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности», - считает Хейфец.
По ее мнению, это также сократит долю теневой занятости и даст стимул бизнесменам оформлять сотрудников в рамках действующего законодательства.
Хейфец выступила против повышения налогов на бизнес, а также отмены налоговых льгот для добывающих компаний и других крупных компаний.
Эксперт считает, что предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов для россиян являются довольно популистскими. В случае, если эта схема будет введена, граждане, получающие большую зарплату получат больше прав, убеждена Хейфец.
Накануне лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрыть Пенсионный фонд России, пенсии выплачивать из бюджета, а функции их начисления передать налоговым органам.
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