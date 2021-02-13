Назван способ повысить россиянам пенсии без увеличения налогов

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности», - считает Хейфец.

По ее мнению, это также сократит долю теневой занятости и даст стимул бизнесменам оформлять сотрудников в рамках действующего законодательства.

Хейфец выступила против повышения налогов на бизнес, а также отмены налоговых льгот для добывающих компаний и других крупных компаний.

Эксперт считает, что предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов для россиян являются довольно популистскими. В случае, если эта схема будет введена, граждане, получающие большую зарплату получат больше прав, убеждена Хейфец.

Накануне лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрыть Пенсионный фонд России, пенсии выплачивать из бюджета, а функции их начисления передать налоговым органам.

