Минтруд оценил идею о сокращении рабочей недели

В Минтруда ответили на предложение профсоюзов сократить рабочую неделю россиянам до четырёх дней. Как пишет «Российская газета», в ведомстве отметили, что идея не противоречит российскому законодательству, так как в нём установлена только верхняя планка продолжительности трудовой деятельности — 40 часов. Соответственно, работодатели могут сами сократить неделю своим сотрудникам.

Предложение профсоюзов о четырехдневке назвали преждевременным

«Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — приводит ответ издание.

В министерстве также отметили, что вопрос следует обсуждать с привлечением и профсоюзов, и работодателей.

Ранее в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков заявил, что в России, с учётом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.

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ФОТО: pixabay.com
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