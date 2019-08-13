Минтруд оценил идею о сокращении рабочей недели

«Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — приводит ответ издание.

В министерстве также отметили, что вопрос следует обсуждать с привлечением и профсоюзов, и работодателей.

Ранее в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков заявил, что в России, с учётом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.

