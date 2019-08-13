Минтруд оценил идею о сокращении рабочей недели
В Минтруда ответили на предложение профсоюзов сократить рабочую неделю россиянам до четырёх дней. Как пишет «Российская газета», в ведомстве отметили, что идея не противоречит российскому законодательству, так как в нём установлена только верхняя планка продолжительности трудовой деятельности — 40 часов. Соответственно, работодатели могут сами сократить неделю своим сотрудникам.
«Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — приводит ответ издание.
В министерстве также отметили, что вопрос следует обсуждать с привлечением и профсоюзов, и работодателей.
Ранее в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков заявил, что в России, с учётом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На Украине рассказали о плане «Б» на случай прекращения транзита российского газа
- Минтруд оценил идею о сокращении рабочей недели
- Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться
- Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций
- «Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве