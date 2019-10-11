Минтруд отправит молодых родителей работать в «тень»

Министерство труда и социальной защиты населения РФ предлагает лишать пособия по уходу за ребёнком родителя, который не уделяет этому достаточно внимания, даже если он официально работает неполный рабочий день. Для этого ведомство подготовило ряд поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей.

Как указывают авторы поправок, в России не регламентирована продолжительность неполного рабочего дня. Если же пребывание родителя на работе сокращено всего на 5, 10, 30, 60 минут, он всё равно не состоянии осуществлять уход за ребёнком в полном объёме.

«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — приводит РБК сообщение Минтруда.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН заявила, что подобная инициатива требует тщательного обсуждения, так как родители новорождённого не должны быть лишены такого важного для них дохода.