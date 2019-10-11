Минтруд отправит молодых родителей работать в «тень»
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН заявила, что инициатива Минтруда может лишить молодых родителей необходимого дохода.
Министерство труда и социальной защиты населения РФ предлагает лишать пособия по уходу за ребёнком родителя, который не уделяет этому достаточно внимания, даже если он официально работает неполный рабочий день. Для этого ведомство подготовило ряд поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей.
Как указывают авторы поправок, в России не регламентирована продолжительность неполного рабочего дня. Если же пребывание родителя на работе сокращено всего на 5, 10, 30, 60 минут, он всё равно не состоянии осуществлять уход за ребёнком в полном объёме.
«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — приводит РБК сообщение Минтруда.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН заявила, что подобная инициатива требует тщательного обсуждения, так как родители новорождённого не должны быть лишены такого важного для них дохода.
«Человеку, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком, предоставлено право работать, так как пособие, которое выплачивается за счёт средств социального страхования, не возмещает 100% утраченного заработка. А для семьи, безусловно, важно получать в этот период времени доход. Выйдя на работу, мама, безусловно, зарабатывает средства для семьи. При этом если она находится на работе в течение всех 40 часов рабочей недели, а ребёнку всего несколько месяцев, то в этот период иное лицо осуществляет уход за ребёнком. У нас законодательство предоставляет право оформлять отпуск по уходу за ребёнком иным членам семьи. Возможно, надо семьям рассматривать, в том числе и такие варианты. Я бы очень внимательно рассматривала этот закон ещё с той точки зрения, что если мы не будем предоставлять возможности работать для членов семьи, то они могут уйти в тень», - заявила Окунева.
В Минтруде подчеркнули, что если пособие оформлено на мать, а она не в состоянии присматривать за ребёнком из-за работы, очевидно, что эти обязанности выполняет кто-то другой член семьи, не находящийся в отпуске по уходу за ребенком, например, отец или бабушка. Именно на них в таком случае нужно оформлять пособие.
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