Хорошо, но мало. Увеличение детских пособий не спасет от бедности

В 2020 году на выплату детских пособий из федерального бюджета будет выделено 150 миллиардов рублей – это в три раза больше, чем в 2019-м, сообщают «Известия». Планируется, что выплата на первого ребенка будут увеличены на семь процентов и в среднем составят 12 тысяч рублей. Пособие должен будет соответствовать прожиточному минимуму для детей в регионе за второй квартал предыдущего года.

Закон о расширении круг лиц, которые могут получать детские пособия на первого и второго ребенка, был принят в июле 2019 года. Согласно изменениям, выплаты смогут получать семьи, где есть ребенок до трех лет, однако доход родителей не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что этих мер будет недостаточно.

«Мы, конечно, поддерживаем расширение числа семей, получающих пособия и их увеличение, но считаем, что этого недостаточно. Необходимо еще расширять меры поддержки семей как по количеству детей, так и по возрасту. Когда ребенку исполняется три года, расходы на него не уменьшаются, очень часто – только возрастают. Хотелось бы, чтобы эти выплаты люди получали не только до достижения ребенком трех лет, а до достижения детьми 18 лет», - заявила она.