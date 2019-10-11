Минтруд решил лишить детских пособий работающих родителей

Как сообщает Ura.ru, эта идея прописана в проекте поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. В настоящее время пособие по уходу за ребенком получают все россияне, даже если они работают на дому или неполный рабочий день.

В ведомстве считают, что пособие должен получать только тот, кто действительно осуществляет уход за ребенком.

Ранее в Минтруде заявили о намерении отменить около тысячи из 1070 нормативных актов, передает RT. В ведомстве заявили, что некоторые из них были приняты еще в 1917 году.

