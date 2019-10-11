Минтруд решил лишить детских пособий работающих родителей

11 октября 201908:40

Минтруд выступил с инициативой о лишении пособий по уходу за ребенком до полутора родителей, которые фактически не осуществляют этот уход, к примеру, из-за выхода на работу.

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Как сообщает Ura.ru, эта идея прописана в проекте поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. В настоящее время пособие по уходу за ребенком получают все россияне, даже если они работают на дому или неполный рабочий день.

В ведомстве считают, что пособие должен получать только тот, кто действительно осуществляет уход за ребенком.

Ранее в Минтруде заявили о намерении отменить около тысячи из 1070 нормативных актов, передает RT. В ведомстве заявили, что некоторые из них были приняты еще в 1917 году.

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ФОТО: pxhere.com
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