Минтруд решил лишить детских пособий работающих родителей
Минтруд выступил с инициативой о лишении пособий по уходу за ребенком до полутора родителей, которые фактически не осуществляют этот уход, к примеру, из-за выхода на работу.
Как сообщает Ura.ru, эта идея прописана в проекте поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. В настоящее время пособие по уходу за ребенком получают все россияне, даже если они работают на дому или неполный рабочий день.
В ведомстве считают, что пособие должен получать только тот, кто действительно осуществляет уход за ребенком.
Ранее в Минтруде заявили о намерении отменить около тысячи из 1070 нормативных актов, передает RT. В ведомстве заявили, что некоторые из них были приняты еще в 1917 году.
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