Минтруд оставил без выходного многодетных родителей в День семьи

Министерство труда России не поддержало предоставление дополнительного выходного дня многодетным родителям в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщает РИА Новости.

Госдума исключила введение выплат ко Дню семьи, любви и верности

В ведомстве заявили, что это вызвано увеличением издержек, связанных с оплатой труда работников, а также дополнительными бюджетными расходами. Таков ответ Минтруда на соответствующее обращение депутата Госдумы Нины Останиной, которая предложила сделать День семьи, любви и верности выходным днем в России для многодетных родителей.

Министерство отмечает, что создание дополнительного выходного снизит конкурентноспособность на рынке труда многодетных родителей, так как при приеме на работу работодатель будет учитывать возможные издержки.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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