Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей
Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей, передает РИА Новости.
С такой инициативой выступили участники всероссийского конкурса «Это у нас семейное», с которыми глава государства встретился 8 июля в День семьи, любви и верности.
По его словам, эта идея может показаться «мелочью», но она будет иметь большое значение для многодетных семей.
День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая «Радиоточке НСН». Она отметила, что отмечать праздник могут даже те, у кого еще нет своей семьи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале
- Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам
- «Головоломка-2» стала пятым самым кассовым мультфильмом в истории
- В Северной Осетии выступили с рекомендацией отказаться от ношения никаба
- Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей
- Четыре человека погибли на очистных сооружениях в Саратовской области
- Китайский автопроизводитель JAC установил новый рекорд продаж в России
- СМИ: Врач из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 26 млн рублей
- СМИ: Россияне в июне взяли ипотеки на 777,2 миллиарда рублей
- СМИ: С 1 мая производство слабоалкогольных коктейлей сократилось в семь раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru