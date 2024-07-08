Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей, передает РИА Новости.

С такой инициативой выступили участники всероссийского конкурса «Это у нас семейное», с которыми глава государства встретился 8 июля в День семьи, любви и верности.

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По его словам, эта идея может показаться «мелочью», но она будет иметь большое значение для многодетных семей.

День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая «Радиоточке НСН». Она отметила, что отмечать праздник могут даже те, у кого еще нет своей семьи.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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