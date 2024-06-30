Госдума исключила введение выплат ко Дню семьи, любви и верности

В России введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Светлану Бессараб от партии «Единая Россия».

В России появится удостоверение многодетной семьи

По ее словам, будут отдельные встречи, подведение итогов федеральных конкурсов и фестивалей. Парламентарий также указала на существование грантовой поддержки семей.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля.

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