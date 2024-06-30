Госдума исключила введение выплат ко Дню семьи, любви и верности
30 июня 202407:01
В России введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Светлану Бессараб от партии «Единая Россия».
По ее словам, будут отдельные встречи, подведение итогов федеральных конкурсов и фестивалей. Парламентарий также указала на существование грантовой поддержки семей.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru