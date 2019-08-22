Минтруд определится с четырёхдневкой до конца сентября
Правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве, пишет газета «Известия».
При этом эксперты считают, что четырехдневная рабочая неделя принесет негативные изменения. По мнению члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, сокращенная рабочая неделя может стать причиной падения производительности труда, и дефицита сотрудников в отраслях, где работают круглосуточно.
В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день. Это приведет к увеличению нагрузки на организм и росту заболеваемости.
До 30 сентября со своей позицией должен будет определиться Минтруд, тщательно изучив влияние четырехдневки на экономику и сотрудников, сообщает «ФедералПресс».
Ранее клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, почему введение четырехдневной рабочей недели несильно скажется на здоровье россиян.
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