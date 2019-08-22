Минтруд определится с четырёхдневкой до конца сентября

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день. Это приведет к увеличению нагрузки на организм и росту заболеваемости.

До 30 сентября со своей позицией должен будет определиться Минтруд, тщательно изучив влияние четырехдневки на экономику и сотрудников, сообщает «ФедералПресс».

Ранее клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, почему введение четырехдневной рабочей недели несильно скажется на здоровье россиян.

