НИУ ВШЭ: На внедрение четырехдневки России нужно 15 лет!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Рабочая четырёхдневка: Прибавится ли в России выходных дней?»

В России активно обсуждается идея четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества рабочих часов. Экспертное сообщество при этом разделилось на два лагеря: одни считают инициативу популистской и предрекают России рост числа людей с ожирением и невротическими расстройствами, а вот в Минздраве и Госдуме к предложению отнеслись положительно. Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.

Директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН сообщил, что у этой идеи есть будущее, однако для начала необходимо сократить технологический разрыв с другими странами.

«Я бы не стал отрицать эту инициативу полностью, но пока рано! Если мы запустим четвертую промышленную революцию, войдем в цифровую эпоху, запустим роботизацию и создадим массу технологий трудосберегающих, то, вполне возможно, к этому вопросу можно будет вернуться. Но по моим оценкам лет через 15. Потому что где-то мы отстаем от развитых стран по технологиям на четверть века, а по отдельным технологиям лет на 10-15. Мы проходим тот период, который все, как говорится, уже давным-давно прошли», - объяснил он.

Реального сокращения рабочей недели в России не произойдет в ближайшие 10-15 лет. В этом уверен и профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев. В беседе с НСН, он рассказал, что развитие технологического прогресса будет приводить к сокращению числа работников в определенных областях и исчезновению ряда профессий.



