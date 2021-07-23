Минтруд попросил работодателей обеспечить иммунитет к COVID у 80% персонала

«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад), непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», — отмечается в совместном документе ведомств.

При этом непривитыми могут оставаться в том числе сотрудники, направленные работодателем на обучение с отрывом от работы и получающие за его счет стипендию, работники в простоях, неоплаченных отпусках по инициативе организации. Кроме того, в число невакцинированных могут входить работники, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком или в связи с усыновлением.

Также прививку от COVID-19 могут не делать обучающиеся в образовательных организациях или поступающие в них сотрудники, находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения зарплаты, в длительных служебных командировках за границей, а также работники на больничном до выхода на работу.

