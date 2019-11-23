Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию
Массовые сокращения, банкротство, а также ликвидация организации могут стать основаниями для выхода на досрочную пенсию. Об этом информирует «Российская газета».
Как сообщили в Министерстве труда РФ, речь о выходе на досрочную пенсию может идти для людей с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, официально зарегистрированных в качестве безработных.
Потенциальный пенсионер не должен отказываться возможных вакансий или переобучения, которые могут предложить на бирже труда.
Только если все эти меры не помогут человеку найти работу, возможно досрочно выйти на пенсию. Необходимое заявление будущий пенсионер должен направить в ПФР.
Ранее доктор экономических наук Андрей Гудков пояснил рассказал НСН, будут ли россияне вкладывать свои деньги в гарантированный пенсионный план (ГПП) и почему они удивятся, узнав о своих накоплениях по старой системе ОПС.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене