Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Массовые сокращения, банкротство, а также ликвидация организации могут стать основаниями для выхода на досрочную пенсию. Об этом информирует «Российская газета».

Как сообщили в Министерстве труда РФ, речь о выходе на досрочную пенсию может идти для людей с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, официально зарегистрированных в качестве безработных.