В Совфеде призвали бедных россиян не надеяться на достойную пенсию
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН раскритиковал мечты россиян с небольшими зарплатами о достойной пенсии в старости.
Размер пенсии, который может обеспечить достойную старость россиянам, составляет 40 тысяч рублей. Об это говорится в результатах исследования портала по трудоустройству Superjob. При этом отмечается, что запросы мужчин и женщин сильно различаются. Так, мужчины надеются на пенсию в размере 42,1 тысячи рублей, а женщины – 37,5 тысячи рублей.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН призвал россиян с небольшим достатком не надеяться на такие суммы в старости.
«Пенсия даётся человеку за его трудовой вклад по жизни и за то количество отчислений в пенсионную систему, которое он за свою жизнь сделал. Второй компонент, накопительный, в большей степени зависит уже от самого человека. Но мы должны понимать, что любая пенсионная система прямым образом зависит от заработной платы. Поэтому чудес в экономике не бывает, и зарплата является той базой, от которой отчисляется пенсия. Рассчитывать на высокую пенсию при зарплате в 30 тысяч нельзя, потому что от 30 тысяч 22%, которые отчисляются в пенсионную систему, это около 7 тысяч рублей», - заявил Рязанский.
По его словам, путь к увеличению пенсии только один – рост зарплаты.
«Хорошо бы, чтоб было так, но для этого надо приблизительно увеличить в 2,5 раза отчисления в пенсионную систему. Так как сейчас средняя пенсия составляет 15-16 тысяч. Но увеличивать взносы в пенсионную систему в 2,5 раза никто не будет. Это безумие. Поэтому поможет только рост зарплаты. А путь к этому один единственный – повышать доходы населения и вводить накопительный компонент, который сможет в старости дополнить страховую пенсию», - подчеркнул сенатор.
Ранее сообщалось, что налоговые льготы, которые власти России планируют предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей.
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