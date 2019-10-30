В Совфеде призвали бедных россиян не надеяться на достойную пенсию

«Пенсия даётся человеку за его трудовой вклад по жизни и за то количество отчислений в пенсионную систему, которое он за свою жизнь сделал. Второй компонент, накопительный, в большей степени зависит уже от самого человека. Но мы должны понимать, что любая пенсионная система прямым образом зависит от заработной платы. Поэтому чудес в экономике не бывает, и зарплата является той базой, от которой отчисляется пенсия. Рассчитывать на высокую пенсию при зарплате в 30 тысяч нельзя, потому что от 30 тысяч 22%, которые отчисляются в пенсионную систему, это около 7 тысяч рублей», - заявил Рязанский.

По его словам, путь к увеличению пенсии только один – рост зарплаты.

«Хорошо бы, чтоб было так, но для этого надо приблизительно увеличить в 2,5 раза отчисления в пенсионную систему. Так как сейчас средняя пенсия составляет 15-16 тысяч. Но увеличивать взносы в пенсионную систему в 2,5 раза никто не будет. Это безумие. Поэтому поможет только рост зарплаты. А путь к этому один единственный – повышать доходы населения и вводить накопительный компонент, который сможет в старости дополнить страховую пенсию», - подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы, которые власти России планируют предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей.

