Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минтруда. Далее в списке Ненецкий автономный округ – чуть более 25 тыс. рублей, а также Камчатский крае и Магаданской области (около 24 тыс. рублей.

При этом, наименьший размер пенсий – около 12 тыс. рублей – зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарии, подчеркивает Газета.ру.