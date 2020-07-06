Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минтруда. Далее в списке Ненецкий автономный округ – чуть более 25 тыс. рублей, а также Камчатский крае и Магаданской области (около 24 тыс. рублей.

При этом, наименьший размер пенсий – около 12 тыс. рублей – зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарии, подчеркивает Газета.ру.

Минтруд: К 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры

Между тем, в конце июня стало известно, что в России планируется увеличить пенсии по старости. Изменения предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда. Индексация заложена и рассчитана на ближайшие три года. Так, средний размер пенсии в России в 2021 году запланирован на уровне 17,4 тысяч рублей с учетом индексации в 6,3 процента. В 2022 году году пенсия вырастет до 18 357 рублей (5,9% индексации), в 2023 году – до 19 283 рублей (5,6% индексации), сказано в документе.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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