Минтруд назвал размер ежемесячных выплат при рождении первого ребенка

Размер выплат, положенных ежемесячно при рождении или усыновления первенца в России, в 2020 году составил в среднем 11 882 рубля. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, разработанным Минтрудом.

Такие выплаты в текущем году получили более 900 тыс. российских семей.