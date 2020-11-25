Минтруд назвал размер ежемесячных выплат при рождении первого ребенка
Размер выплат, положенных ежемесячно при рождении или усыновления первенца в России, в 2020 году составил в среднем 11 882 рубля. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, разработанным Минтрудом.
Такие выплаты в текущем году получили более 900 тыс. российских семей.
В ведомстве сообщили, что по данным на 1 ноября, на выплаты выделено 90,75 млрд рублей, что составляет 72,3% от всего предусмотренного объема, пишет «Газета.ру». Всего на эти цели в федеральном бюджете в этом году зарезервировано126 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что правительство РФ запустит проект, который позволит определять нуждающиеся семьи.
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