В России запустят проект, который определит нуждающиеся семьи
Правительство РФ запустит проект, который позволит определять нуждающиеся семьи. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы, передает ТАСС.
По его словам, проект будет работать на основе данных государственных информационных систем и нацелен на то, чтобы оказывать нуждающимся семьям адресную поддержку.
До конца года правительство говорится реализовать пилотный проект пока в двух регионах - Нижегородской области и в Татарстане.
По результатам его работы будет приниматься решение о запуске во всей стране.
Ранее сообщалось, что программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» начала работать в трех регионах: Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях, передает URa.ru.
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