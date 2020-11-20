В России запустят проект, который определит нуждающиеся семьи

До конца года правительство говорится реализовать пилотный проект пока в двух регионах - Нижегородской области и в Татарстане.

По результатам его работы будет приниматься решение о запуске во всей стране.

Ранее сообщалось, что программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» начала работать в трех регионах: Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях, передает URa.ru.



