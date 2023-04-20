Минтруд напомнил россиянам о выходных в мае

Как отметили в министерстве, последний месяц весны начнется с длинных выходных: россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая.

«На первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая», — указали в Минтруде.

Далее жителей страны ожидают выходные 6-9 мая и еще одна короткая рабочая неделя с 10 по 12 мая.

В министерстве добавили, что в целом последний месяц весны будет богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая.

Губернаторы должны сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими для продления майских выходных. С таким предложением выступил

Между тем вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сделать нерабочими дни со 2 по 5 мая, напоминает Ura.ru. Парламентарий направил соответствующие обращения губернаторам регионов, пишет RT.

