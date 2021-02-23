Минтруд намерен скорректировать условия досрочного выхода на пенсию

По предложению Минтруда планируется также включить в этот список и периоды обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, которым необходимо постоянное повышение квалификации, отмечает Газета.ru.

При этом сотрудники на период обучения сохраняют за собой рабочие места и зарплату, а работодатели оплачивают их взносы на обязательное пенсионное страхование.

Соответствующее постановление правительства уже подготовлено для утверждения.

Напомним, действующие законы не предусматривают включение в стаж периоды профессионального обучения.

