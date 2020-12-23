Половина россиян собираются поменять работу
Более половины (52%) россиян в 2021 году хотели бы сменить место трудоустройства. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру».
Каждый восьмой участник опроса (12%) не исключил смену профессии.
Ещё 10% респондентов признались, что хотели бы открыть собственный бизнес и столько же — в том, что получили повышение на нынешней работе.
Также выяснилось, что 18% опрошенных задумываются о подработке, а 15% — о повышении квалификации, передает RT.
Участниками опроса стали более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее аналитики FinExpertiza выяснили, что в среднем россияне искали работу в сентябре около 6,5 месяца.
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