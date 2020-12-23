Половина россиян собираются поменять работу

Более половины (52%) россиян в 2021 году хотели бы сменить место трудоустройства. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру».

Каждый восьмой участник опроса (12%) не исключил смену профессии.

Психиатр назвал основные страхи уходящего года

Ещё 10% респондентов признались, что хотели бы открыть собственный бизнес и столько же — в том, что получили повышение на нынешней работе.

Также выяснилось, что 18% опрошенных задумываются о подработке, а 15% — о повышении квалификации, передает RT.

Участниками опроса стали более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее аналитики FinExpertiza выяснили, что в среднем россияне искали работу в сентябре около 6,5 месяца.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:РаботаРоссияне
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры