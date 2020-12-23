Половина россиян собираются поменять работу

Ещё 10% респондентов признались, что хотели бы открыть собственный бизнес и столько же — в том, что получили повышение на нынешней работе.

Также выяснилось, что 18% опрошенных задумываются о подработке, а 15% — о повышении квалификации, передает RT.

Участниками опроса стали более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее аналитики FinExpertiza выяснили, что в среднем россияне искали работу в сентябре около 6,5 месяца.

