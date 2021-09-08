Минтруд намерен расширить список защищенных от списания выплат

Перечень выплат, которые будут защищены от списания в рамках исполнительного производства, может быть расширен. Об том заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Она подчеркнула, что в перечень защищаемых выплат добавят направленные на соцподдержку граждан, а также те выплаты, которые вводятся правительством страны или президентом РФ. Кроме того, речь идет о выплатах, предназначенных малообеспеченным беременным женщинам, и о государственной социальной помощи, пишут «Известия».

При этом, замглавы Минтруда подчеркнула, что россияне смогут направить полученные соцвыплаты на погашение кредитов. Для этого жители страны должны будут дать банку личное письменное распоряжение, сообщает Ura.ru.

Напомним, 24 августа Владимир Путин поручил сразу же после избрания нового состава Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству.