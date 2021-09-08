Минтруд намерен расширить список защищенных от списания выплат
Перечень выплат, которые будут защищены от списания в рамках исполнительного производства, может быть расширен. Об том заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Она подчеркнула, что в перечень защищаемых выплат добавят направленные на соцподдержку граждан, а также те выплаты, которые вводятся правительством страны или президентом РФ. Кроме того, речь идет о выплатах, предназначенных малообеспеченным беременным женщинам, и о государственной социальной помощи, пишут «Известия».
При этом, замглавы Минтруда подчеркнула, что россияне смогут направить полученные соцвыплаты на погашение кредитов. Для этого жители страны должны будут дать банку личное письменное распоряжение, сообщает Ura.ru.
Напомним, 24 августа Владимир Путин поручил сразу же после избрания нового состава Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству.
А в июле сообщалось, что в сети за первую половину месяца было выявлено около 170 поддельных сайтов по предоставлению социальных выплат. Кибермошенники обещали на этих ресурсах оформить пособия, в том числе на учеников школ. Об этом сообщил РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.
По его словам, интернет-злоумышленники активизировались на фоне объявленных президентом РФ «школьных выплат». С 15 июля начался приём заявлений на выплаты родителям школьников по 10 тысяч рублей.
На фейковых сетевых ресурсах речь идет, как правило, о неких посреднических юридических услугах в получении пособий. Злоумышленники просят оплатить комиссию за эту помощь, либо похищают данные с карты пользователя, которые он ввел на мошенническом сайте. В итоге после оплаты комиссии никаких выплат на счет пользователя не поступает.
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