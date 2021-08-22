«Единая Россия» и ЦБ прорабатывают поправки о защите от списания по кредитам соцвыплат

"Единая Россия" вместе с Центральным банком прорабатывает поправки в законодательство, которые позволят защищать от списания по кредитам любые социальные выплаты. Об этом сообщила в воскресенье замглавы Минтруда РФ, кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями "Единой России", передает ТАСС.

Она пояснила, что в настоящее время в случае, если гражданин самостоятельно без задолженности погашает банковские кредиты, их взимание происходит с общего счета, на который поступает как заработная плата, так и социальные выплаты. "И получается, что эти средства [социальные выплаты] от взыскания не защищены", - пояснила Баталина.

"Сейчас мы в "Единой России" вместе с Центральным банком прорабатываем необходимые изменения в законодательство о потребительском кредите для того, чтобы такую ситуацию исключить и в рамках погашения кредита тоже социальные выплаты защитить", - проинформировала она.

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