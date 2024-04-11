Минтруд: Каждый третий ребенок в России воспитывается в неполной семье

Отмечается, что доля неполных семей в РФ выросла с 21% в 2002 году до 38,5% в 2021 году. В 81% всех неполных семей за материальное благополучие несовершеннолетних детей несут ответственность одинокие матери. Также уровень обеспеченности неполных семей ниже, чем в среднем в российских семьях с детьми.



По данным Росстата, на 1 января 2023 года в стране проживало более 30 миллионов детей в возрасте до 18 лет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что няня должна быть обязательно оформлена официально и иметь педагогическое образование, либо окончить обучающее курсы.

