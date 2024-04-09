ГОСТ для няни: Депутат Буцкая рассказала, как подобрать воспитателя ребенку

Ранее издание «Известия» сообщило, что в учебных заведениях могут начать обучать профессии «няня». Проработать такой вопрос Минтруду и Минпросвещения поручили в комитетах Госдумы по молодежной политике и по защите семьи. Речь идет о появлении в программе специального практического модуля. Буцкая отметила, что в России имеется ГОСТ, в котором подробно описаны требования к кандидатке на должность няни.

«В ГОСТе очень подробно описано, кто может работать няней, какое для этого необходимо образование, с какими справками, на каких условиях. Важно, чтобы няня была устроена официально, чтобы с ней был заключен договор. Если вы хотите качественных услуг для своего ребенка, нужно ознакомиться с ГОСТом. Няня должна иметь педагогическое образование (если же его нет, то надо получить дополнительное образование, окончить обучающие курсы — будет вестись реестр тех, кто получил соответствующие сертификаты)», — сказала Буцкая.

Ранее сообщалось, что вакансия няни-воспитателя наряду с вакансиями системного аналитика и машиниста гусеничного крана вошла в число самых высокооплачиваемых.

