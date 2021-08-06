Минтруд: Безработица в России возвращается к допандемическим показателям

Уровень безработицы в России возвращается к допандемическим показателям достаточно хорошими темпами. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По итогам июня мы имеем отметку 4,8%. Я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», - заявил Котяков.