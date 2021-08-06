Минтруд: Безработица в России возвращается к допандемическим показателям
Уровень безработицы в России возвращается к допандемическим показателям достаточно хорошими темпами. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«По итогам июня мы имеем отметку 4,8%. Я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», - заявил Котяков.
А ранее в июне были названы регионы с самым высоким уровнем безработицы. Как пишет Газета.ру, ссылаясь на данные Росстата, больше всего нетрудоустроенных россиян проживают на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае. Так, на первом месте в списке находится Ингушетия, где безработица составляет чуть более 32%. На втором и третьем местах — Тыва и Чечня. Четвертую и пятую строчки занимают Дагестан и Республика Алтай.
При этом, самый низкий процент безработицы с начала года зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и на Чукотке.
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