Путин рассказал о двух актуальных проблемах российской экономики

Ослабление рынка и труда, а также инфляция являются наиболее актуальными проблемами экономики России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Первая — это рынок труда, его нужно восстанавливать, как было до пандемии. Вторая проблема — инфляция», — цитирует главу государства «Свободная пресса».

Для сокращения безработицы в регионах страны Путин поручил усилить программы содействия занятости, а также предложил запустить программу поддержки молодежной занятости и меры содействия предпринимательству среди молодежи, пишет журнал «Профиль».

Кроме того, президент отметил, что сейчас уровень инфляции составляет 5,8%. Путин подчеркнул, что «хорошо бы» снизить инфляцию до уровня около 5% к концу текущего года, сообщает РИА ФАН.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ, что снижение инфляции в России возможно осенью, пишет News.ru.

