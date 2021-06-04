Путин рассказал о двух актуальных проблемах российской экономики
Ослабление рынка и труда, а также инфляция являются наиболее актуальными проблемами экономики России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Первая — это рынок труда, его нужно восстанавливать, как было до пандемии. Вторая проблема — инфляция», — цитирует главу государства «Свободная пресса».
Для сокращения безработицы в регионах страны Путин поручил усилить программы содействия занятости, а также предложил запустить программу поддержки молодежной занятости и меры содействия предпринимательству среди молодежи, пишет журнал «Профиль».
Кроме того, президент отметил, что сейчас уровень инфляции составляет 5,8%. Путин подчеркнул, что «хорошо бы» снизить инфляцию до уровня около 5% к концу текущего года, сообщает РИА ФАН.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ, что снижение инфляции в России возможно осенью, пишет News.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- «Плевать хотел»: Путин высказался о возможной блокировке сайта Кремля
- Мурашко оценил перспективы развития вакцинного туризма в России
- Путин рассказал о двух актуальных проблемах российской экономики
- Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
- Путин назвал темы предстоящей встречи с Байденом
- Путин сообщил, что золотовалютные резервы России составляют свыше $600 млрд
- Глава МИД Великобритании призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича
- ЕС запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство
- Путин сообщил, когда начнутся поставки газа по первой нитке «Северного потока - 2»
- Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru