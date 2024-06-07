Минтруд: 31 декабря может стать официальным выходным днем

При формировании производственного календаря на 2025 год в России планируется сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

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По его словам, «запрос от общества на это большой».

Ранее кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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