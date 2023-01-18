Кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём

В пояснительной записке авторы инициативы - депутаты от ЛДПР - указали, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники компаний не выполняют трудовые функции «в полном объёме», а многие стараются взять отгулы или отпуск, чтобы «подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими».

Также парламентарии указали, что граждане и организации неоднократно обращались к властям по данному вопросу.

В правительстве заявили, что необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря «определяется с учётом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнёрства». В кабмине добавили, что в 2022 году 31 декабря был выходным днём, а в 2023-м выпадает на воскресенье, поэтому «предлагаемое в настоящее время является избыточным».

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сделать 31 декабря выходным днём можно посредством переноса с 8 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

