Кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщает пресс-служба кабмина.

В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации

В пояснительной записке авторы инициативы - депутаты от ЛДПР - указали, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники компаний не выполняют трудовые функции «в полном объёме», а многие стараются взять отгулы или отпуск, чтобы «подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими».

Также парламентарии указали, что граждане и организации неоднократно обращались к властям по данному вопросу.

В правительстве заявили, что необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря «определяется с учётом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнёрства». В кабмине добавили, что в 2022 году 31 декабря был выходным днём, а в 2023-м выпадает на воскресенье, поэтому «предлагаемое в настоящее время является избыточным».

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сделать 31 декабря выходным днём можно посредством переноса с 8 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектВыходныеПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры