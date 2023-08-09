Минтранс считает, что регионы должны сами контролировать детей-безбилетников

По ее словам, она договорилась с министром транспорта Виталием Савельевым разработать письмо с рекомендациями для всех субъектов, в которых будет прописано, как исполнять принятый в 2021 году закон. В 2022 году Дума приняла закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников моложе 16 лет.

Однако кондукторы пренебрегают этой нормой. Рекомендации регионам нужны, считает Буцкая. «Тогда мы сможем с вами не просто говорить «по закону нельзя», но и прописать этот алгоритм действия, который мы до всех доведем», заявила парламентарий.

Минтранс считает, что каждый субъект может самостоятельно определять порядок действий кондуктора или водителя для подтверждения оплаты проезда, в том числе и несовершеннолетних.

Как сообщил адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, муниципалитеты вправе определять порядок оплаты и проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Однако если на федеральном уровне установлен запрет высаживать детей до 16 лет, то никакие акты регионального или муниципального уровня не могут этот запрет игнорировать.

Ранее депутаты Государственной Думы одобрили поправки в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта, запрещающие принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

