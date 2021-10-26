СК проверит кондуктора, высадившего ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде

Следователи в Волгограде проверят кондуктора, которая высадила девочку-инвалида из трамвая, сообщают «Известия».

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Это произошло после того, как у ребенка в трамвае №10 не сработала транспортная карта при оплате. Ребенку вечером пришлось пешком пройти несколько остановок. По факту случившегося организовали доследственную проверку, в ходе которой дадут правовую оценку лицам, причастным к случившемуся.

Своя проверка проходит и в МУП «Метроэлектротранс», куда обратилась мать ребенка.

Напомним, в марте 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.

Речь идет о детях, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Общественный ТранспортСледственный Комитет
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