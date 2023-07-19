Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из транспорта безбилетного инвалида I группы

В России уже действует запрет на принудительную высадку из транспорта несовершеннолетних младше 16 лет, даже если они не оплатили проезд.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, нормативный акт направлен на создание условий уважительного отношения к инвалидам.

Закон вводит для водителей, нарушивших запрет, административный штраф в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

