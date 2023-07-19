Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из транспорта безбилетного инвалида I группы
Депутаты Государственной Думы одобрили поправки в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта, запрещающие принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд, сообщает «Российская газета».
В России уже действует запрет на принудительную высадку из транспорта несовершеннолетних младше 16 лет, даже если они не оплатили проезд.
По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, нормативный акт направлен на создание условий уважительного отношения к инвалидам.
Закон вводит для водителей, нарушивших запрет, административный штраф в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru