Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам

Отмечается, что проект впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда», а также устанавливает тарифы для разного времени суток, дня и месяца. Правила описывают работу систему «free flow», которая позволяет проезжать участок дороги без остановки перед шлагбаумом.

На сегодняшний день в России есть только одна трасса, на которой действует режим «свободного потока» - Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье.

Ранее Кабмин России внес в перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новых позиций, включая новации в сфере здравоохранения, образования и дорог,

