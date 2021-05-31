Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам

Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

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Отмечается, что проект впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда», а также устанавливает тарифы для разного времени суток, дня и месяца. Правила описывают работу систему «free flow», которая позволяет проезжать участок дороги без остановки перед шлагбаумом.

На сегодняшний день в России есть только одна трасса, на которой действует режим «свободного потока» - Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье.

Ранее Кабмин России внес в перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новых позиций, включая новации в сфере здравоохранения, образования и дорог,

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МинтрансАвтомобильПлатный ВъездДороги
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