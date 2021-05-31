Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам
Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что проект впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда», а также устанавливает тарифы для разного времени суток, дня и месяца. Правила описывают работу систему «free flow», которая позволяет проезжать участок дороги без остановки перед шлагбаумом.
На сегодняшний день в России есть только одна трасса, на которой действует режим «свободного потока» - Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье.
Ранее Кабмин России внес в перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новых позиций, включая новации в сфере здравоохранения, образования и дорог,
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