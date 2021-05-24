Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на строительство дорог

На строительство дорог в России дополнительно выделят 100 миллиардов рублей, соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин Минфину. Перечень поручений был опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно документу, Минфину необходимо предоставить Минтрансу средства до 10 июня.

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Также премьер-министр поручил Минпромторгу проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

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