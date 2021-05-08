Кабмин РФ расширил список проектов с госучастием

Так, в документ включено строительство нескольких участков автомобильной дороги М-4 «Дон», которые в дальнейшем станут платными, а также строительство и реконструкция отдельных участков автомагистралей Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга», М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий».

Также в перечень включено создание онкологического центра в Туле и строительство Московской областной детской больницы в Красногорске.

В планах правительство принять участие также в строительстве двух новых судов неограниченного района плавания.

Все проекты из перечня находятся на особом контроле госорганов для исключения коррупционных нарушений.

