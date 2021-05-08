Кабмин РФ расширил список проектов с госучастием
Кабмин России внес в перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новых позиций, включая новации в сфере здравоохранения, образования и дорог, информирует пресс-служба правительства.
«Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - сообщают в кабмине.
Так, в документ включено строительство нескольких участков автомобильной дороги М-4 «Дон», которые в дальнейшем станут платными, а также строительство и реконструкция отдельных участков автомагистралей Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга», М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий».
Также в перечень включено создание онкологического центра в Туле и строительство Московской областной детской больницы в Красногорске.
В планах правительство принять участие также в строительстве двух новых судов неограниченного района плавания.
Все проекты из перечня находятся на особом контроле госорганов для исключения коррупционных нарушений.
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