Минтранс представил новый порядок допуска авиакомпаний к международным перелетам

В Минтрансе разработали новый порядок допуска авиакомпаний к международным рейсам. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), где до этого вынесли министерству предупреждение о необходимости внесения изменений в соответствующий документ.

Ранее положения допуска авиаперевозчиков создавали дискриминационные условия, пишет Ura ru.

В сообщении ведомства отмечается, что новый порядок исключает необоснованные критерии отбора для авиакомпаний, как и возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска одного перевозчика другому. Установлены измеряемые критерии и механизм обеспечения информационной открытости при подведении итогов подсчета баллов перевозчиков.

Глава Минтранса рассказал, когда в транспорте появится биометрия

Отмечается, что будет учитываться активность полетов компании внутри Дальневосточного федерального округа. В марте прошлого года Владимир Путин предложил предоставлять таким авиакомпаниям преимущества.

Ранее директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский заявил, что европейские санкции против белорусских авиаперевозчиков приняты, чтобы осуществить рейдерский захват рынка авиаперевозок и удушить положение национальной авиакомпании республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииМинтранс
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