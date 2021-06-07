Минтранс представил новый порядок допуска авиакомпаний к международным перелетам

В Минтрансе разработали новый порядок допуска авиакомпаний к международным рейсам. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), где до этого вынесли министерству предупреждение о необходимости внесения изменений в соответствующий документ.

Ранее положения допуска авиаперевозчиков создавали дискриминационные условия, пишет Ura ru.

В сообщении ведомства отмечается, что новый порядок исключает необоснованные критерии отбора для авиакомпаний, как и возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска одного перевозчика другому. Установлены измеряемые критерии и механизм обеспечения информационной открытости при подведении итогов подсчета баллов перевозчиков.