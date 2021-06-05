В Минске Европу обвинили в рейдерском захвате рынка из-за санкций против белорусских авиаперевозчиков
Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский считает, что европейские санкции против белорусских авиаперевозчиков приняты, чтобы осуществить рейдерский захват рынка авиаперевозок и удушить положение национальной авиакомпании республики.
«Идёт процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции - фактически рейдерский захват рынка и бизнеса», - заявил он в интервью ОНТ.
4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, сообщается в распространенном заявлении ЕС.
Ограничения введены после инцидента с экстренной посадкой в Минске международного рейса ирландской Ryanair и задержания летевшего на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал «Радиоточке НСН», как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам.
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