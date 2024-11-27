Минтранс предложил запретить водителям с судимостью перевозить детей
Минтранс РФ предложил запретить водителям с непогашенной и неснятой судимостью перевозить детей. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение.
Отмечается, что ограничение контактов таких лиц с несовершеннолетними поможет обезопасить детей и защитить от преступных посягательств. На сегодняшний день на водителей, перевозящих организованные группы детей, распространяются только общие требования Трудового кодекса, предусмотренные для водителей общественного транспорта.
В министерстве уточнили, что предлагаемые изменения трудового законодательства позволят распространить на водителей автобусов для перевозки детей ограничения, ранее введенные для таксистов.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 года. Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru