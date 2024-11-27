Минтранс предложил запретить водителям с судимостью перевозить детей

Минтранс РФ предложил запретить водителям с непогашенной и неснятой судимостью перевозить детей. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что ограничение контактов таких лиц с несовершеннолетними поможет обезопасить детей и защитить от преступных посягательств. На сегодняшний день на водителей, перевозящих организованные группы детей, распространяются только общие требования Трудового кодекса, предусмотренные для водителей общественного транспорта.

СМИ: Каждый пятый россиянин тратит на такси больше 3 тысяч рублей в месяц

В министерстве уточнили, что предлагаемые изменения трудового законодательства позволят распространить на водителей автобусов для перевозки детей ограничения, ранее введенные для таксистов.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 года. Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМинтранс

Горячие новости

Все новости

партнеры