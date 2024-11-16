В Астраханской области мигрантам запретили работать в такси
В Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Бабушкин.
Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки.
В течение трех месяцев работодателям в сфере перевозок предстоит решить этот вопрос в своих коллективах.
Подобные меры действуют уже в 41-м регионе России, причем во многих из них мигрантам уже запретили работать в пассажироперевозках, а запрет в сфере такси даже готовятся вывести на федеральный уровень, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru