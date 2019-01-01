Минтранс предложил ужесточить контроль международных перелётов
Минтранс предложил запрещать международные рейсы в случае несоответствия данных о полёте требованиям безопасности, сообщает газета КоммерсантЪ.
Перевозчик теперь должен будет сообщать не позднее чем за 30 минут до вылета подробные сведения о полёте: данные о составе экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и других государств. В случае непредоставления такой информации Росавиация будет запрещать компаниям международные перелёты. Новые правила оформлены в виде проекта постановления правительства и могут вступить в силу в 2020 году.
Ранее президент Союза адвокатов России в эфире НСН рассказал, что часто повторяющиеся авиакатастрофы - следствие системного кризиса в гражданской авиации.
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