Адвокат потерпевших в авиакатастрофе «Суперджета» поставил под сомнение полномочия МАК

Катастрофа «Суперджета» в Шереметьеве является следствием системного кризиса в российской гражданской авиации. Особенно неясна роль и полномочия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который расследует авиакатастрофы на территории бывшего СССР. Об этом на пресс-конференции НСН «Реальные причины трагедии SSJ-100: Что скрывает МАК?» президент Союза адвокатов России, представитель потерпевших в восьми авиакатастрофах Игорь Трунов.

«МАК – это общественная коммерческая организация, которая неподсудна российскому суду, ее руководство обладаем дипломатической неприкосновенностью. Ей формально руководит Анодина, которая заточила под себя все властные полномочия. Против ее родственников были возбуждены уголовные дела, они воспользовались дипломатическим иммунитетом, уехали во Францию. Так что непонятно, кто МАКом руководит! Россия руководство МАКа сменить не может, потому что это международная организация. Непонятно, какая правовая силу у экспертизы МАКа, - перечислил юрист. - У нас сращение ответственных структур и авиакомпаний. Это системная вещь. У нас кризис в авиации. Огромное количество катастроф в нашей стране, и никакого судебного рассмотрения. И сейчас я опасаюсь, что мы не доберемся до суда. Я опасаюсь, что летчики возьмут вину на себя, их уговорят, и дело будет расследоваться в особом порядке».

Напомним, предварительные итоги расследования, проводимого экспертами МАК были представлены правительственной комиссии ещё 5 июня, однако их публикация, а также публикация итоговой официальной причины катастрофы, затягивается и не произошла до сих пор.

