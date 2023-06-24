Минтранс Подмосковья подтвердил, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе
В Подмосковье перекрыли мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве призвали воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».
«Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее режим контртеррористической операции ввели на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
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