Минтранс предложил с 2027 года изменить правила техосмотра автомобилей

Согласно проекта постановления правительства, перед проведением процедуры оператор сможет проверить наличие автомобиля в реестре автомобилей, имеющих разрешение на работу в такси. При наличии машины в перечне срок действия техосмотра для неё будет сокращён. Он составит 12 месяцев для транспортных средств не старше пяти лет, в противном случае - полгода.

Кроме того, предлагается предоставить оператору право проверять не только VIN-номер автомобиля, но и его государственный регистрационный знак, марку и модель. Если будут обнаруженены несоответствия сведениям в документах, то в проведении техосмотра откажут.

Основные параметры процедуры, в том числе её продолжительность для разных категорий транспортных средств, в ведомстве предложили оставить без изменений.

Ранее гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко заявил «Радиоточке НСН», что полная отмена техосмотра лишит работы целую отрасль, однако эта процедура требует упрощения.

