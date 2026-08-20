Минтранс предложил с 2027 года изменить правила техосмотра автомобилей
Правила проведения технического осмотра транспорта могут изменится с 1 марта 2027 года. Как пишет RT, с таким предложением выступило Министерство транспорта РФ.
Согласно проекта постановления правительства, перед проведением процедуры оператор сможет проверить наличие автомобиля в реестре автомобилей, имеющих разрешение на работу в такси. При наличии машины в перечне срок действия техосмотра для неё будет сокращён. Он составит 12 месяцев для транспортных средств не старше пяти лет, в противном случае - полгода.
Кроме того, предлагается предоставить оператору право проверять не только VIN-номер автомобиля, но и его государственный регистрационный знак, марку и модель. Если будут обнаруженены несоответствия сведениям в документах, то в проведении техосмотра откажут.
Основные параметры процедуры, в том числе её продолжительность для разных категорий транспортных средств, в ведомстве предложили оставить без изменений.
Ранее гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко заявил «Радиоточке НСН», что полная отмена техосмотра лишит работы целую отрасль, однако эта процедура требует упрощения.
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