Минтранс: Почти 8 тысяч человек вывезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта
Почти 8 тысяч человек на 37 рейсах планируют перевезти из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта. Об этом сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.
По данным минтранса, с 2 по 7 марта из стран Ближнего Востока уже доставлены 37,6 тысячи человек на 181 рейсе.
Минтранс отмечает, что график вывозных коммерческих рейсов сформирован до 10 марта включительно с учётом перебронирования ранее приобретённых билетов.
Из-за сохраняющихся ограничений на использование воздушного пространства российские перевозчики приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. Кроме того, «Аэрофлот» отменяет рейсы в аэропорты ОАЭ с 12 марта, а «Победа» - с 9 марта. Отмены будут действовать как минимум до конца марта.
Ранее в минтрансе заявляли, что вывоз россиян с Ближнего Востока завершат до 8 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
